В Індії зіткнулися пасажирський і товарний потяги: є загиблі

В індійському штаті Мадхья-Прадеш сьогодні в результаті зіткнення пасажирського і товарного потягів загинули 10 осіб, більш як 20 одержали поранення. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив представник властей району Шивпурі, де сталася трагедія.

За його словами, товарний потяг врізався у пасажирський експрес, що стояв на станції Бадарвас. У результаті було сильно пошкоджено три останні вагони експреса. Рятувальники спочатку витягнули з пошкоджених вагонів тіла семи осіб. "Катастрофа сталася в умовах вкрай низької видимості, в той момент тривала злива", - відзначив представник місцевої адміністрації.

Рятувальна операція триває. Влада не виключає, що число загиблих може зрости.