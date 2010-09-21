Пентагон занепокоєний наміром Росії продати ракети до Сирії

Міністр оборони США Роберт Гейтс занепокоєний планами Росії продати до Сирії партію протичовнових крилатих ракет, повідомляє Радіо "Свобода".

За повідомленням Пентагону, Гейтс обговорив цю проблему з міністром оборони Ізраїлю Ехудом Бараком, чия країна теж виступає проти російсько-сирійської угоди.

Минулого тижня американська сторона заявила про свою стурбованість делегації Міноборони Росії, яка перебувала з візитом в США. Вашингтон закликає Москву замислитися про негативні стратегічні наслідки її дій.

У відповідь міністр оборони РФ Анатолій Сердюков заявив, що Росія не відмовиться від постачань Сирії надзвукових протикорабельних крилатих ракет середнього радіусу дії "Яхонт", незважаючи на заперечення Ізраїлю та США. Ці країни вважають, що ракетні комплекси можуть потрапити до рук терористів, пояснює РІА "Новости".