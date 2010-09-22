Лукашенко наказав чиновникам і бізнесменам носити одяг з льону

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО велів чиновникам і бізнесменам носити одяг з льону - заради реклами цього "історичного бренду" країни, що прикрашає навіть її герб.

Як приклад він навів себе: "Мене за льон агітувати не треба. Я, як Президент, який може купити що хоче, використовую постільну білизну з льону", - заявив О.ЛУКАШЕНКО під час робочої поїздки у Вітебську область, повідомляє NEWSru.

Головною темою поїздки став обробіток і переробка льону, у зв`язку з чим білоруський лідер ознайомився з виробництвом на Дубровенському льонозаводі. О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що треба створювати холдинги з вирощування і переробки льону, підвищувати якість галузі, тим паче, що культура запитана в усьому світі. Ринок завойовує Китай, на другому місці - законодавець моди Франція, Білорусь поки що четверта. До 2015 року вартість 1 тонни льоноволокна планують підвищити втричі.

"Льону в Білорусі бути. Я не хочу, щоб ми повторили картоплю. Виявляється, картопля - це золото. Льон - це теж золото, плюс політична культура: на гербі нашої країни льон і конюшина - мирні культури, дуже вигідні для нас, - сказав він. - Для нас, чорнобильської країни, льон, тканини з льону - це порятунок. Тому і одягу з льону бути, і постільна білизна, і скатертини, і серветки - все це має бути".

Звертаючись до генерального директора Оршанського льонокомбінату, О.ЛУКАШЕНКО заявив: "Ти повинен завжди ходити в льняній тканині. Ти мав бути сьогодні в льняному костюмі, адже це ж реклама".