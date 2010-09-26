Пірати ведуть судно з 12 українцями до Сомалі

Захоплене сомалійськими піратами судно "Лугела" із українцями на борту, прямує до берегів Сомалі.

Як повідомляє “5 канал”, за пересуванням стежать кораблі, які беруть участь у військово-морській операції Євросоюзу "Атланта".

У складі екіпажу - 12 моряків. Усі - громадяни України. На зв`язок вони поки що не виходили.

Як повідомляв УНІАН, пірати захопили суховантаж В Індійському океані, за 900 миль від сомалійського порту Ейль. "Лугела" везла у Маврикію металоконструкції. Власник судна - грецька компанія.