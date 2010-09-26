Пірати ведуть судно з 12 українцями до Сомалі
15:02, 26 вересня 2010Світ
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"Лугелу" захопили вчора за 900 км від берега
Захоплене сомалійськими піратами судно "Лугела" із українцями на борту, прямує до берегів Сомалі.
Як повідомляє “5 канал”, за пересуванням стежать кораблі, які беруть участь у військово-морській операції Євросоюзу "Атланта".
У складі екіпажу - 12 моряків. Усі - громадяни України. На зв`язок вони поки що не виходили.
Як повідомляв УНІАН, пірати захопили суховантаж В Індійському океані, за 900 миль від сомалійського порту Ейль. "Лугела" везла у Маврикію металоконструкції. Власник судна - грецька компанія.
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