Новий мер Москви може бути призначений протягом місяця
21:08, 28 вересня 2010Світ
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"Я своє місце знаю"
Ім`я нового мери Москви може стати відомим протягом місяця, заявив виконуючий обов`язки градоначальника Володимир Ресін в інтерв’ю "Комсомольской правде".
На запитання, як довго він, перший заступник мера, буде в.о., Ресін відповів: "...думаю, що недовго. До того часу, як президентом буде запропонована кандидатура нового мера і її схвалить міська Дума", а саме "...не кілька днів і не кілька тижнів, але, мені здається, ця вся процедура буде проведена десь в межах місяця".
Від пропозиції оцінити ймовірних кандидатів, імена яких називають преса і експерти, в.о.мера твердо ухилився: "Я своє місце знаю. І не лізу в ті питання, які до моєї компетенції не відносяться".
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