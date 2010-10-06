Лукашенко згоден на 70 відсотків голосів виборців

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розраховує, що на президентських виборах 19 грудня одержить підтримку 2/3 виборців.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для російських журналістів, стенограма якої розміщена на офіційному сайті Президента Білорусі.

"Мені хотілося б, щоб за мене проголосували дві третини населення. Це конституційна більшість населення. Це високий ступінь довіри, якщо за мене проголосує 70-75 відсотків населення. Не треба 95 і 97, як було минулого разу. Але якщо люди йтимуть і голосуватимуть за ЛУКАШЕНКА, то ви їх, будь ласка, на порозі не тримайте", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі 19 грудня 2010 року відбудуться чергові президентські вибори. На сьогодні Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала ініціативні групи 17 претендентів у кандидати в Президенти. Претенденти стануть учасниками виборчого процесу тільки в тому разі, якщо їх ініціативні групи зберуть 100 тисяч підписів громадян на підтримку їх висунення кандидатом у Президенти.