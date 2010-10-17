Туреччина відмовиться від співпраці з МВФ

Туреччина не потребує фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду, - таку заяву зробив лідер правлячої партії Cправедливости і розвитку прем`єр міністр Реджеп Ердоган:

- Туреччина може стояти на своїх ногах. Країна самостійно подолала світову економічну кризу, мобілізувавши свої ресурси. Ми повністю погасимо свій борг у 2012 році і припинимо відносини з Міжнародним валютним фондом. Коли в 2003 році правляча партія Справедливості і розвитку прийшла до влади, ми успадкували борг понад 23 мільярди доларів. Наразі ми зменшили його до 6 мільярдів. А до кінця 2012 року повністю позбудемося зовнішньої заборгованості, наводить його слова Радіо Свобода. Як повідомляють ЗМІ, економіка країни, яка вийшла на п`ятнадцяте місце в світі, нині здатна окупити витрати завдяки залученню іноземного капіталу, поліпшенню інвестиційного середовища і банківським реформам.

Раніше Центральний банк країни виступав за залучення кредитів МВФ для подолання наслідків світової фінансової кризи. Проте переговори про надання чергового траншу в розмірі 25 мільярдів доларів були перервані турецьким урядом через жорсткі умови фінансування, зокрема – вимоги скоротити видатки на соціальні потреби.