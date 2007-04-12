Мороз непокоїться, хто прийматиме гостей, якщо в нас не буде парламенту

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ висловлює занепокоєння з приводу можливості проведення сесії ОБСЄ в Україні у липні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо перспектив вступу України, зокрема, до Світової організації торгівлі.

За його словами, ВР зробила все для того, щоб Україна була прийнята до СОТ. Він зазначив, що деякі країни сьогодні висувають «додаткові аргументи, які можуть загальмувати цей процес».

О.МОРОЗ вважає, що у ситуації, яка стосується перспектив Україні в міжнародній політиці, важлива позиція Президента України і прем’єр-міністра.

За словами О.МОРОЗА, позавчора у розмові з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ він підняв питання щодо проведення сесії ОБСЄ в липні 2007 року в Україні.

За його словами, парламент України організовує цей захід і на це використовуються «колосальні кошти», які передбачено спеціально в бюджеті.

Як заявив О.МОРОЗ, «якщо ми уявимо, що будуть вибори 27 травня (а їх не буде, це зрозуміло), то в нас не буде парламенту, і хто в цей час прийматиме гостей?».

Голова ВР наголосив, що йдеться про авторитет держави, і не потрібно «ганьбитися таким чином». За його словами, Україна не може пояснювати, що, мовляв, ситуація така, «що ми портфелі не поділили, що ми зводимо рахунки, а вже тоді будемо у Європу рухатися». За словами О.МОРОЗА, у цій ситуації треба «турбуватися про реноме держави».