На Гаїті внаслідок спалаху холери померли вже близько 200 осіб
11:30, 23 жовтня 2010Світ
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Понад 2,5 тисячі - госпіталізовані
На півночі Гаїті внаслідок спалаху холери померли вже близько 200 осіб, понад 2 тисяч 600 - госпіталізовані.
Як повідомляє радіо «Свобода», влада країни вживає заходи для запобігання розповсюдженню хвороби у наметових таборах, де після землетрусу в січні цього року вимушені проживати сотні тисяч людей.
Внаслідок землетрусу загинули близько 250 тисяч осіб і півтора мільйона залишилися без житла.
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