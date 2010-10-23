На Гаїті внаслідок спалаху холери померли вже близько 200 осіб

На півночі Гаїті внаслідок спалаху холери померли вже близько 200 осіб, понад 2 тисяч 600 - госпіталізовані.

Як повідомляє радіо «Свобода», влада країни вживає заходи для запобігання розповсюдженню хвороби у наметових таборах, де після землетрусу в січні цього року вимушені проживати сотні тисяч людей.

Внаслідок землетрусу загинули близько 250 тисяч осіб і півтора мільйона залишилися без житла.