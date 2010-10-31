До Одеси прибула велика група міжнародних спостерігачів

Група міжнародних спостерігачів з п`яти країн прибула сьогодні до Одеси для спостереження за виборами до місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, представники місії Конгресу місцевих і регіональних властей Ради Європи на чолі з Гудрун МОСЛЕР-ТЕРНСТРЕМ (Австрія) провели зустрічі з головою міської ради Едуардом ГУРВІЦЕМ, а також представниками політичних партій, спостерігачами громадської мережі «Опора» і експертами Комітету виборців України.

Провели зустрічі з представниками політичних сил і місцевими експертами понад сотня спостерігачів Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) і Комітету «За відкриту демократію».

Як заявив на зустрічі з журналістами радник з політичних питань Посольства США в Україні Колін КЛІРІ, «делегація американських спостерігачів зацікавлена в проведенні чесних і прозорих виборів не тільки в Одесі, а й в цілому в Україні». Міжнародні спостерігачі присутні у восьми містах України.

К.КЛІРІ також висловив надію на те, що вибори в Україні, і в Одесі, зокрема, пройдуть демократично і відкрито.