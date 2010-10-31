НАТО скоротить удвічі свій контингент у Косово

Чисельність миротворчих сил у Косово, що в основному складаються з військовослужбовців НАТО, буде скорочена наполовину найближчими місяцями - з 10 до 5 тисяч чоловік.

Як передає Бі-Бі-Сі, за словами Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, обстановка в краю покращилась і місцева влада більшою мірою може взяти на себе забезпечення безпеки.

Після закінчення війни з Сербією в 1999 році Альянс мав у своєму розпорядженні 50-тисячний контингент у Косово.

Між етнічними албанцями і сербами, які в меншині, як і раніше, періодично виникають зіткнення.

Албанська більшість два роки тому проголосила незалежність Косово, проте відділення краю не було визнане Сербією, якій довелося вивести свої війська під час війни.

З тих пір миротворчі сили, відомі як KFOR (Kosovo Force), охороняють численні етнічні анклави краю – переважно сербські.

До 2012 року, якщо дозволить обстановка, НАТО розраховує додатково зменшити свою присутність в Косово – до 2,5 тис. військовослужбовців.

Косовські політики поки що не коментують цю заяву.