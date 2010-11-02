Експерт: Позиція Польщі і Швеції може негативно вплинути на Україну

Позиція Польщі і Швеції щодо сумнівних перспектив набуття членства в Європейському Союзу упродовж найближчих 10 років східними сусідами, зокрема Україною, може стати негативним чинником для мотивації кандидатів.

Таку думку в інтерв’ю кореспонденту УНІАН висловив провідний словацький політичний експерт, президент Інституту суспільних проблем (Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ, коментуючи позицію зовнішньополітичних відомств Польщі і Швеції, у якій висловлюється сумнів відносно перспективи набуття членства у ЄС упродовж найближчих 10 років пострадянськими державами, зокрема, Україною.

На думку експерта, керівництво Словаччини, швидше за все, таку ініціативу беззастережно не підтримає. “Підтримка України, а також Сербії і Хорватії щодо вступу до ЄС є пріоритетом зовнішньої політики Словаччини”, - наголосив Г.МЕСЕЖНІКОВ.

На переконання політолога, ініціатива Польщі і Швеції має спірний характер і може негативно впливати на мотивацію потенційних кандидатів просуватися на шляху європейської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав СІКОРСЬКІЙ і Карл БІЛЬДТ оприлюднили спільний лист, адресований шефу дипломатії Євросоюзу Кетрін ЕШТОН і комісару ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефану ФЮЛЄ. У листі, зокрема, зазначається, що, швидше за все, Євросоюз не зможе запросити пострадянські країни, у тому числі Україну, до членства упродовж найближчих 10 років.

Польща і Швеція вважають, що ЄС має надати «перспективу розширення» для східних сусідів: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

На думку міністрів Швеції та Польщі, згадані країни - сусіди ЄС є європейськими, і тому мають спеціальний статус, відповідно до угод ЄС.

При цьому глави МЗС зазначили, що для членства в ЄС шість країн - східних сусідів повинні прийняти європейські правила і створити законодавство, відповідне законодавству ЄС, просуватися до створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму, а також брати участь в інших європейських проектах, таких як співпраця у військовій, правоохоронній та міграційній сферах.

У зв`язку з цим міністри закликали до проведення добре підготовленого і ґрунтовного саміту з країнами - членами «Східного партнерства», запланованого на 26 травня у Будапешті.