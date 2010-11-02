Єврокомісія може подати до суду на Польщу за угоду з Москвою

Європейська комісія може подати судовий позов до Європейського суду проти Польщі, яка 29 жовтня підписала угоду з Росією про постачання російського газу до 2022 року і його транзит до 2019 року. Таку думку висловили експерти американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

Брюссель вважає, що польсько-російська угода порушує антимонопольне законодавство Євросоюзу. "Наполегливі заклики Єврокомісії привести угоду між Польщею і Росією у відповідність з європейськими нормами про розукрупнення, можуть ускладнити відносини Варшави з Брюсселем", - цитує статтю, надруковану в польському виданні Warsaw Business Journal, Deutsche Welle.

Донині країни Центральної і Східної Європи розглядали Брюссель як захисника від енергетичної монополії Москви, продовжують аналітики. Але тепер, за їх словами, польська влада висловлює незадоволення втручанням Єврокомісії в її угоду з Росією.

За словами аналітиків, російські поставки є єдиною для Польщі можливістю газозабезпечення в близькій і середньостроковій перспективі. Тому, вважають вони, "спроби Євросоюзу перешкодити російській монополії на енергоносії може зазнати поразка від Варшави".