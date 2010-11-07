Засуджених у Венесуелі українців обіцяють повернути

00:16, 07 листопада 2010
Світ
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"Найближчим часом"

Міністри закордонних справ України та Венесуели Костянтин ГРИЩЕНКОМ та Ніколас Мадуро МОРОС домовилися прискорити врегулювання усіх юридичних формальностей з тим, щоб вже найближчим часом здійснити передачу до України громадян нашої держави Володимира УСТИМЕНКА та Юрія ДАТЧЕНКА, що були засуджені у Венесуелі за контрабанду наркотиків, для подальшого відбування ними покарання в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося сьогодні під час переговорів глав міністерств двох держав у Києві.

Також у ході переговорів сторони обговорили комплекс питань українсько-венесуельського співробітництва, насамперед перспективи реалізації спільних проектів в енергетичній, торговельно-економічній, промисловій, науково-технічній та сільськогосподарській сферах.

Було домовлено підготувати Дорожню карту українсько-венесуельського співробітництва, розбудовувати договірно-правову базу двосторонніх відносин та започаткувати дипломатичну присутність України у Каракасі та Венесуели у Києві. Також відбувся обмін думками щодо сучасної міжнародної ситуації.

За результатами переговорів офіційних делегацій України та Боліваріанської Республіки Венесуела було підписано відповідний Протокол.

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