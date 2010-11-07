Обама заявив про нові правила експорту для компаній США

Угоди між Індією і США, загальна сума яких становить 10 млрд дол., дадуть змогу працевлаштувати 54 тис. американців. Про це повідомив президент США Барак Обама, який перебуває в Мумбаї з офіційним візитом, передає РосБізнесКонсалтинг.

Американський лідер також заявив про нові правила експорту для компаній США, які полегшать їм ведення бізнесу в Індії.

Однією з угод, про які говорив Б.Обама, є придбання 33 літаків Boeing 737 індійським авіаперевізником SpiceJet Airlines, а також контракт на постачання двигунів General Electric для літаків індійських військово-повітряних сил.

Велика частина з цих операцій наразі в стадії обговорення, проте, як очікується, візит Б.Обами до Індії допоможе прискорити процес їх завершення.