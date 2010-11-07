Азербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих

Азербайджан і Вірменія у суботу провели обмін тілами загиблих, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Держкомісію Азербайджану у справах полонених. Домовленість про це була досягнута ще 27 жовтня на зустрічі президентів двох країн.

Вірменія передала Азербайджану тіла два військових - Мубариза Ібрагімова і Фарида Ахмедова, загиблих в боєзіткненнях 18 червня і 4 вересня 2010 року відповідно. Азербайджан, у свою чергу, передав вірменській стороні тіло Гавруша Арустамяна, знайдене 18 червня в річці Тертер.

Обмін відбувався поблизу села Баш Карвенд в Агдамському напрямі лінії зіткнення збройних сил невизнаної НКР і Азербайджану за посередництва Степанакертського офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Процес завершився без інцидентів.

Попередній обмін між Баку і Єреваном, як повідомлялося раніше, відбувся у четвер, 4 листопада. Тоді Вірменія передала Азербайджану затриманого громадянина цієї країни і одержала натомість тіло вірменина, який помер у в`язниці.

Протистояння Азербайджану і Вірменії почалося з карабахського конфлікту в 1988 році, нагадує Лента.ру. Подальші збройні зіткнення відбувалися до 12 травня 1994 року, коли набула чинності угода про перемир`я. Відтоді Азербайджан наполягає на збереженні свого контролю над Нагірним Карабахом, а Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки Карабах не є стороною переговорів.