Побитий журналіст "Коммерсанта" перебуває в штучній комі

Кримінальну справу за фактом жорстокого побиття російського журналіста видання "Коммерсантъ" Олега КАШИНА перекваліфіковано в жорсткіше формулювання.

Як передає РІА "Новости", тепер її перекваліфіковано зі статті "замах на вбивство" на "замах на вбивство, скоєний групою осіб".

До такого висновку слідство прийшло після перегляду записів з відеокамер спостереження, розташованих на місці події, а також після допиту свідка, що дав свідчення про двох осіб, що нападали.

Дружина журналіста повідомила, що він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні в стані медикаментозного сну після операції. В О.КАШИНА ампутована фаланга одного мізинця, переламана одна гомілка, а також важка черепно-мозкова травма, хоча перелом основи черепа не підтвердився. Журналіст дихає самостійно без апарата штучного дихання.

Як повідомляв УНІАН, в Москві в ніч на 6 листопада біля під`їзду власного будинку був жорстоко побитий журналіст газети "Коммерсантъ" О.КАШИН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Генпрокуратурі РФ і МВС РФ взяти на особливий контроль розслідування нападу на журналіста, а також передав йому побажання успішного одужання и швидкого повернення до журналістської діяльності.