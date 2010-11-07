У М'янмі почалися перші за 20 років парламентські вибори

У М`янмі в неділю, 7 листопада, почалися парламентські вибори - вперше за 20 років. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, в країні зареєстровано 29 мільйонів виборців; відкрито 40 тисяч дільниць.

Військова хунта, яка править М’янмою, стверджує, що вибори знаменуватимуть перехід країни до цивільної демократичної форми правління. Проте, як зазначає ВВС News, опозиція ставиться до голосування скептично. Опозиціонери стверджують, що хунта залякує виборців і примушує їх голосувати за своїх кандидатів, погрожуючи втратою роботи.

Зокрема, Національна ліга за демократію (НЛД), яку очолює лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, бойкотувала вибори.

Іноземним спостерігачам і журналістам стежити за ходом голосування не дозволили.

Відомо також, що в серпні 2010 року 15 членів хунти подали у відставку, щоб, ставши цивільними особами, виставити свої кандидатури на виборах.

Під час попередніх парламентських виборів, які пройшли в М’янмі 1990 року, перемогу отримала НЛД, проте хунта не визнала результати голосування і не допустила партію до влади, а пізніше посадила її лідера під домашній арешт.

Аун Сан Су Чжі провела під домашнім арештом вже 15 років і залишається під ним нині.