Відкликаний з Москви посол Японії повернувся в РФ

Посол Японії в РФ Масахару КОНО, відкликаний з Москви на знак протесту проти поїздки президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА на Курильські острови, повернувся до Росії, повідомляє РІА «Новости». Посол був тимчасово відкликаний на батьківщину для консультацій після візиту Д.МЕДВЕДЄВА на Кунашир, який Японія разом з рядом інших островів у південній частині Курильської гряди вважає своєю територією.

Японські політики болісно відреагували на візит президента Росії на Курильські острови. Прем`єр-міністр Японії Наото КАН висловив своє співчуття у зв`язку з візитом, а японське МЗС передало протест послу РФ у Японії Михайлу БЄЛОМУ. Президент Росії планував поїздку на Курили ще у вересні. Японський міністр закордонних справ заявив тоді, що така поїздка може нашкодити двостороннім відносинам. Позиція Росії полягає в тому, що глава російської держави не зобов`язаний погоджувати маршрути поїздок по своїй країні з ким би то не було.

Японія претендує на чотири острови в південній частині Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР (правонаступницею якого стала Росія) за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає. Проте Японія поставила в залежність від рішення територіального спору підписання мирного договору між двома країнами.