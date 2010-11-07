Ходорковський обіцяє битися до останку

Михайло Ходорковський заявив, що чинитиме опір системі до кінця. За словами екс-глави ЮКОСа, цьому його навчила в`язниця. Фрагменти з листа Ходорковського будуть опубліковані в завтрашньому номері журналу "The New Times".

«Чинити опір, привертаючи увагу до свавілля, до того, що вважаю символом, шкідливим вірусом тоталітаризму». У цьому Михайло Ходорковський бачить своє завдання. Про це колишній глава компанії ЮКОС розповів у листі журналу New Times. За словами підприємця, він битиметься до кінця, до останньої хвилини. А потім знову і знову. На відміну від першого процесу, коли за словами Михайла Борисовича, він дозволив себе «жаліти». І переклав роботу на плечі адвокатів. Тепер все по іншому. «Тюрма відучила відступати, навіть якщо ситуація безнадійна», пише Ходорковський. За його словами, «тут скрізь стіна і немає місця для маневру. Якщо неможливо перемогти, то нехай хоч їх перемога стане пірровою». Екс-глава ЮКОСа згадує в листі про одного репресованого, який шкодував про те, що люди самі йшли у воронки, замість опору системі. Якій у такому разі можливо не вистачило сили затягнути когось ще в свої жорна. В останньому слові екс-глава ЮКОСа заявив, що не боїться пробути у в`язниці до смерті. Ходорковський відзначив, що справу проти нього підготували за замовленням, а на суд чинився психологічний тиск. "Є люди, які хочуть нас залишити у в`язниці назавжди і не приховують цього", - заявив він.

Раніше прокурори попросили для Ходорковського і Лебедєва 14-ти років ув’язнення. Вирок голова Хамовнічєського суду Віктор Данілкин почне виносити 15 грудня.

Эхо Москвы