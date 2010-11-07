Папа Римський освятив найвідоміший собор Барселони

Папа римський БЕНЕДИКТ XVI в рамках візиту до Іспанії в неділю провів обряд освячення недобудованого собору Святого Сімейства (Саграда Фаміліа) найвідомішої споруди Барселони.

Як передає ВВС News, під час церемонії були присутні близько 6,5 тисяч осіб. В їх присутності понтифік окропив святою водою вівтар, після чого храм офіційно було оголошено готовим до щоденних богослужінь.

Собор, спроектований великим каталонським архітектором Антоніо Гауді, почали будувати в 1882 році. Проте грандіозний проект він закінчити не встиг, оскільки в 1926 році в результаті ДТП помер.

У 1930-х роках майстерня архітектора була зруйнована, проект подальшого будівництва був загублений. Наразі церкву добудовують інші архітектори, проте їхня робота викликає велику незадоволеність серед іспанської громадськості.

На думку багатьох місцевих мистецтвознавців і художників, сучасні архітектори, що продовжують роботу над будівництвом собору, тільки псують те, що встиг створити Гауді, а їх плани не узгоджуються з його концепцією.

В зв`язку з цим в Іспанії вже звучали заклики зупинити будівництво, залишивши храм в тому вигляді, в якому він є зараз.

Якщо плани, згідно з якими Саграда Фаміліа буде завершений до 2026 року, здійсняться, то храм стане найвищим у світі: висота його центрального шпиля становить 170 метрів.