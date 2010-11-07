На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія

Згідно з даними опитування виборців на виході з дільниць, перемогу на парламентських виборах в Азербайджані бере правляча партія "Ені Азербайджан" ("Єдиний Азербайджан"), повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse. У новому парламенті партія азербайджанського президента Ільхама Алієва матиме не меншек 63 місць із 125. Опитування провів Центр незалежних досліджень ELS, в ньому взяли участь більше 200 тисяч осіб.

Офіційні попередні підсумки голосування будуть оприлюднені в ніч на понеділок.

Представник правлячої партії в розмові з AFP заявив, що партія "Єдиний Азербайджан" була впевнена в перемозі. За словами співрозмовника агентства, всім були надані рівні можливості, а процес голосування проходив демократично.

Натомість опозиція заявляє про масові порушення і підтасовування результатів.