Усі міжнародні спостерігачі в Білорусі представляють СНД
Вибори Президента - 19 грудня
Центральна комісія Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів акредитувала 68 міжнародних і 982 внутрішніх спостерігачів за виборами Президента 19 грудня.
Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК Білорусі.
Зокрема, 62 із 68 міжнародних спостерігачів представляють місію спостереження від Співдружності незалежних держав і 6 - Постійний комітет Союзної держави.
Своїх спостерігачів за виборами делегували 8 політичних партій, 6 громадських організацій, трудові колективи.
Відповідно до календарного плану проведення виборів, ЦВК Білорусі повинна зареєструвати кандидатів у Президенти з 14 по 23 листопада.
Вибори відбудуться 19 грудня.
Результати виборів мають бути встановлені не пізніше 29 грудня, а другий тур голосування (за необхідності) має відбутися не пізніше ніж 2 січня 2011 року.