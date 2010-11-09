Усі міжнародні спостерігачі в Білорусі представляють СНД

Центральна комісія Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів акредитувала 68 міжнародних і 982 внутрішніх спостерігачів за виборами Президента 19 грудня.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК Білорусі.

Зокрема, 62 із 68 міжнародних спостерігачів представляють місію спостереження від Співдружності незалежних держав і 6 - Постійний комітет Союзної держави.

Своїх спостерігачів за виборами делегували 8 політичних партій, 6 громадських організацій, трудові колективи.

Відповідно до календарного плану проведення виборів, ЦВК Білорусі повинна зареєструвати кандидатів у Президенти з 14 по 23 листопада.

Вибори відбудуться 19 грудня.

Результати виборів мають бути встановлені не пізніше 29 грудня, а другий тур голосування (за необхідності) має відбутися не пізніше ніж 2 січня 2011 року.