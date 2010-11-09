Молдова і Румунія підписали договір про режим держкордону

Молдова і Румунія підписали договір про режим державного кордону і прикордонну співпрацю, який Бухарест не підписував з Кишиневом впродовж 19 років.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, документ у Бухаресті підписали прем`єр-міністр Молдови Володимир Філат і міністр закордонних справ Румунії Теодор Баконскі. Вони заявили після підписання документа, що договір спрямований на створення сучасного правового режиму спільного кордону і необхідної бази для співпраці між прикордонними відомствами обох країн.

Голова МЗС Румунії зазначив, що підписаний договір входить до пакету з 15 документів, які вдалося підписати за минулий рік молдавському і румунському урядам, наголосивши, що з моменту визнання Румунією незалежності Молдови ще ніколи за такий короткий період не підписувалося так багато документів.