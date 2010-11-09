У чилійській шахті знов застрягли гірники
01:49, 09 листопада 2010Світ
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Шахта могла завалитися через вибух
Двоє шахтарів виявилися блоковані в чилійській шахті неподалік того місця, де були два з половиною місяці під завалом 33 гірники, передає Reuters. За непідтвердженими даними одній людині вдалося врятуватися.
"Один з гірників вибрався з-під завалу і був відправлений до місцевої лікарні, - заявив представник місцевих правоохоронних органів. - Зараз під землею ще два шахтарі".
Передбачається, що шахта могла завалитися через вибух.
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