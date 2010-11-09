Сьогодні в Україну прибуде делегація НАТО

Сьогодні, 9 листопада, в Україну з візитом прибуває делегація Північноатлантичного альянсу на чолі із заступником Генерального директора Міжнародного військового штабу – начальником Управління з питань співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-майором Карлосом БРАНКО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, як передбачається програмою візиту, завтра, 10 листопада, у Генеральному штабі Збройних Сил України відбудеться зустріч генерал-майора К.БРАНКО із заступником начальника Генерального штабу ЗС України віце-адміралом Ігорем КАБАНЕНКОМ.

Також в Управлінні євроатлантичної інтеграції Генерального штабу ЗС України відбудуться переговори у складі делегацій.

В ході переговорів сторони планують обговорити стан виконання Iмплементаційної програми Військового комітету Україна – НАТО на 2010 – 2011 роки, участь підрозділів ЗС України у Процесі планування та оцінки сил та Концепції оперативних можливостей, миротворчих операціях та багатонаціональних силах під проводом ООН, ЄС, НАТО.

По завершенні переговорів представники делегації Альянсу відвідають Національний університет оборони України, де ознайомляться з роботою Центру імітаційного моделювання, а у Навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності пройдуть консультації з питань акредитації навчальних курсів.

Візит делегації Північноатлантичного альянсу на чолі з заступником Генерального директора Міжнародного військового штабу – начальником Управління з питань співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-майором Карлосом БРАНКО в Україну триватиме до 11 листопада.