Голова СБУ: безпека України має стати частиною безпеки НАТО

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ обговорив з представниками НАТО нову стратегію Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це голова СБУ повідомив сьогодні українським журналістам після зустрічей штаб-квартирі НАТО.

“Україна на кінець року готує оновлену національну стратегію безпеки, яка має стати частиною загальної безпеки НАТО”, - сказав голова СБУ.

Він зазначив, що цього вимагають процеси глобалізації світу.

“Якщо ми живемо в глобальному світі, то стратегія складатиметься завжди з двох частин. І якщо ми будемо поза цією проблемою, то це означатиме, що ми або короткозорі, чогось не бачимо, або в лапках занадто амбіційні – не хочемо цього бачити. Це неправильна позиція”, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, НАТО планує прийняти нову стратегію Північноатлантичного Альянсу на 10 років на своєму саміті 19-20 листопада в Лісабоні.