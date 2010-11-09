У Москві видано підручник української мови для країн СНД

У Москві видано тиражем у тисячу екземплярів підручник української мови для країн СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила президент Російської асоціації україністів, автор підручника «Українська мова для країн СНД» Галина ЛЄСНА.

«Підручник видано, і його тираж – 1 тисяча екземплярів. І відповідно до договору між Російським державним гуманітарним університетом і Міждержавним фондом гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД підручник розповсюджуватиметься серед російських вишів та інших вишів країн СНД, в яких вивчається українська мова», - сказала Г.ЛЄСНА.

Вона зазначила, що при підготовці посібника враховувався той факт, що підручник буде призначено не лише для російських студентів, а й для студентів з інших країн, які через російську вивчатимуть українську мову. «Я знаю з практики, як можна викладати через російську мову як посередника українську», - сказала вона.

За словами Г.ЛЄСНОЇ, планується, що підручник також буде направлений в українські виші, де навчають українській мові іноземців.

У свою чергу, ректор Російського державного гуманітарного університету Юхим ПИВОВАР зазначив, що у разі великого попиту на підручник його буде видано додатковим тиражем у необхідній кількості.

«Це перша ластівка, але з чогось починати треба. Відразу видавати великий тираж теж безглуздо», - сказав Ю.ПИВОВАР.