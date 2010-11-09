Життя змушує Казахстан відмовитися від кирилиці

Казахстан у майбутньому планує відмовитися від кириличного алфавіту і перейти на латиницю.

Як передає Газета.ру, про це повідомив міністр культури країни Мухтар КУЛ-МУХАММЕД.

«Я абсолютно упевнений: рано чи пізно ми до цього перейдемо, життя змушує це робити», – сказав М.КУЛ-МУХАММЕД.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на те, що дане рішення залишається винятковою прерогативою глави країни, це питання періодично підіймається у суспільстві.

«Це питання час від часу обговорюється в суспільстві, глава держави дав доручення уважно вивчити це питання, всі доводи “за” і “проти”.

Також, за словами М.КУЛ-МУХАММЕДА, це питання не має політичного підґрунтя.

«Це всього лише знаки, позначення, тому в цьому ніякої політики не повинно бути. Алфавіт не має національного обличчя», – резюмував міністр культури Казахстану.