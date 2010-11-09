НАТО залишається найуспішнішим військовим альянсом

Посол Канади в Австрії і постійний представник Канади у міжнародних організаціях у Відні Марі ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР вважає, що НАТО залишається найбільш успішним військовим альянсом у світі.

Про це М.ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР заявила в інтерв`ю газеті "День" (№ 204 від 9 листопада) напередодні чергового, ІV Київського безпекового форуму (КБФ) "Нова безпека у фрагментованому світі та її європейський вимір".

"З моменту заснування у 1949 році НАТО є найбільш успішним військовим альянсом, який коли-небудь існував. Хоча контекст холодної війни, який превалював у час його створення, перестав існувати, НАТО залишається надзвичайно важливим для колективної безпеки його членів, тому що він надає важливий механізм реагування на нові виклики безпеці, як, наприклад, тероризм", - сказала М.ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР.

Дипломат також вважає, що такі безпекові організації, як НАТО та ОБСЄ, забезпечують необхідні інституційні рамки для гарантування безпеки в Європі. "Можна лише додати до цього, що все може бути вдосконалено, і тому дуже важливо, що всі зацікавлені країни нададуть ідеї щодо вдосконалення системи", - зазначила вона, відповідаючи на запитання про доцільність створення окремої європейської системи безпеки.

М.ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР вважає, що роль НАТО і надалі полягатиме у забезпеченні колективної безпеки його членів чи союзників. "НАТО ХХІ століття має бути спроможним реагувати на нові виклики безпеці, які можуть походити з будь-якого місця, як це було у випадку з Афганістаном. Наша група експертів вважає, що партнерство є ключовим у забезпеченні спроможності НАТО діяти в ефективний спосіб, реагуючи на нові загрози", - пояснила експерт.

Дипломат наголосила, що у стратегії партнерства відносини між НАТО і Росією є дуже важливими. "У нашій доповіді йдеться про способи поліпшення партнерства між Альянсом і Росією, зокрема, через краще використання, наприклад Ради НАТО-Росія. Одна з рекомендацій доповіді полягає в тому, що у новій стратегічній концепції має бути підтверджено політику відкритих дверей, яка надає певні критерії щодо можливого прийому нових членів", - підкреслила М.ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР.