Саакашвілі нагородив учасників затримання "російських шпигунів"

Президент Грузії Михайло Саакашвілі нагородив 13 учасників операції із затримання обвинувачених у шпигунстві на користь Росії, повідомив новинний портал Грузія-Online.

Їм вручено ордени Вахтанга Горгасалі – першого, другого і третього ступеня. Орденом третього ступеня нагороджуються за високу військову підготовку, першою – за особливі заслуги перед народом і батьківщиною, зазначається в довідці агентства.

Раніше МЗС РФ назвав заяви грузинських властей про затримання 13 підозрюваних у військовому шпигунстві на користь Росії провокацією грузинського керівництва, зауважує Бі-бі-сі.