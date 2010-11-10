Качинський вийшов з Радбезу на знак протесту проти контракту з Газпромом

Лідер опозиційної партії Польщі «Закон і справедливість» Ярослав Качинський вийшов зы складу ради безпеки країни на знак протесту проти політики діючого уряду. Про це пише Warsaw Business Journal.

У листі, в якому пояснюється рішення про вихід з радбезу, Качинський розкритикував підписану з Росією угоду по газу, підтримку урядом Польщі Лісабонського договору і підхід влади до розслідування катастрофи авіакатастрофи Ту-154 Леха Качинського під Смоленськом.

Росія і Польща підписали угоду про збільшення повокь російського газу, але знижку на додаткові об`єми, на якій наполягала польська сторона, «Газпром» їй не надасть: підписані у п`ятницю документи передбачають збереження старої ціни, повідомили «Газеті.Ru» у «Газпромі».

Згідно з ними, «Газпром» збільшує щорічні об`єми постачань на 2 млрд кубометрів. Дія договору продовжиться до 2022 року. Таким чином, Польща одержуватиме близько 10,5 млрд кубометрів російського газу.