Головування в групі G20 перейшло до Франції
00:17, 13 листопада 2010Світ
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Саркозі назвав основні завдання
Головування в групі G20 перейшвло до Франції, передає РосБізнесКонсалтинг. Основними завданнями країни в період головування стануть реформування валютної системи і регулювання світової економіки, заявив президент Ніколя Саркозі. Іншим завданням для Франції стане боротьба з різкими коливаннями сировинних цін.
Окрім головування у "Великій двадцятці", Франція найближчим часом очолить G8 і в червні 2011 р. проведе саміт в Ніцці.
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