Головування в групі G20 перейшло до Франції

Головування в групі G20 перейшвло до Франції, передає РосБізнесКонсалтинг. Основними завданнями країни в період головування стануть реформування валютної системи і регулювання світової економіки, заявив президент Ніколя Саркозі. Іншим завданням для Франції стане боротьба з різкими коливаннями сировинних цін.

Окрім головування у "Великій двадцятці", Франція найближчим часом очолить G8 і в червні 2011 р. проведе саміт в Ніцці.