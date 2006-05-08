Буш: Путін використовує нафтові компанії

Буш сумнівається у прагненні Путіна до демократії

Київ. 8 травня. УНІАН. Президент США Джордж БУШ сумнівається у прагненні російського лідера Володимира ПУТІНА до демократії.

Таку думку американський Президент висловив у інтерв`ю німецькій газеті «Більд», повідомляє радіостанція “Эхо Москвы”.

Від Росії виходять «змішані сигнали», які залишають питання щодо того, “чи мають намір вони стати справжньою демократією, зі свободою преси, свободою совісті та іншими свободами, властивими демократії», - сказав Дж.БУШ в інтерв`ю німецькій газеті. Американський Президент також згадав про «економічний націоналізм» Росії: на його думку, В.ПУТІН «використовує нафтові компанії для досягнення того, що можна назвати політичними цілями».

Білий дім вже висловлював занепокоєння з цього приводу. Так, Держсекретар США Кондоліза РАЙС критично висловлювалася про позицію Росії в суперечці з Україною про поставки газу. Проте, Президент США наголосив, що Росія більше не є ворогом його країни, як колись був Радянський Союз, і критика з боку Вашингтона не повинна виключати конструктивного діалогу з В.ПУТІНИМ.