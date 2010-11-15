Качинський попросить США допомогти розслідувати катастрофу Ту-154

Ярослав Качинський, брат загиблого в квітні 2010 президента Польщі Леха Качинського, має намір попросити допомоги в розслідуванні трагедії Ту-154 у США, пише Газета.ру з посиланням на сайт Interia.

Лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Качинський у своєму листі американському Конгресу попросив сприяти в розслідуванні цієї справи, оскільки нинішній його хід політика не влаштовує.

Ряд представників уряду Польщі вже висловили вкрай негативну точку зору на таку ініціативу Качинського, назвавши її «скандальною» і «близькою до зради».