У ДТП в Єгипті загинули українка і росіянка
17:24, 15 листопада 2010Світ
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Аварія сталася на трасі Хургада-Сафага
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на півдні Єгипту загинули українка і громадянка Росії.
Про це повідомили сьогодні у консульському відділі Посольства РФ у Каїрі, передає ІТАР-ТАСС .
Як сказано у повідомленні, аварія сталася на трасі Хургада-Сафага.
Мікроавтобус з 16 пасажирами рухався на великій швидкості. Через покришку, що лопнула на ходу, водій машини втратив керування.
Дві жінки – українка і росіянка - загинули на місці ДТП. Ще п`ятеро осіб доставили до лікарні Хургади, їхні травми не викликають у лікарів побоювань.
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