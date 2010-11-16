Журналісти заплуталися в російських розвідниках, що втекли до США

Винуватцем "шпигунського скандалу", що вибухнув цього літа між РФ і США є полковник Служби зовнішньої розвідки Потєєв, який утік до Сполучених Штатів, а не полковник Щербаков, прізвище якого раніше фігурувало в ЗМІ, заявив РІА “Новости” інформований співрозмовник в одній з російських спецслужб.

"Винуватцем зради є полковник центрального апарату СЗР Потєєв, який навесні цього року втік до США", - сказав він.

При цьому, як заявляє співрозмовник, втечу Потєєва організувала американська сторона, побоюючись його викриття в Росії. "Тепер зрадник і його сім`я перебувають під захистом уряду США. Не виключено, що це триватиме досить тривалий час, оскільки перебіжчик становить реальну загрозу для російської резидентури в Північній Америці", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас назване в розслідуванні "Коммерсанта" прізвище Щербаков не має стосунку до скандалу з викриттям агентів СЗР. Такий розвідник справді служив у СЗР, але він втік кілька років тому і не був пов`язаний з американським відділом, а, отже, не міг бути знайомий з деталями програми "Нелегали".

Раніше повідомлялося, що син “Щербакова”, який виїхав з РФ незадовго до батька, працював у службі контролю за наркотиками, проте в службі такі відомості спростували. Тепер представник Держнаркоконтролю підтвердив, що у відомстві працював син Потєєва, уточнює Лента.ру.