Газовий конфлікт Росії і Польщі може спалахнути знову?

Недавно врегульований газовий конфлікт Росії і Польщі може поновитися. Керівництво нового оператора польської ділянки газопроводу Ямал—Європа, Gaz-System, готове допускати до нього третіх осіб вже у другому кварталі 2011 року, що суперечить інтересам і планам "Газпрому". Про це пише сьогодні російська газета «КоммерсантЪ».

У російській монополії стверджують, що вільних потужностей в Ямал—Європа у будь-якому разі не буде. Але експерти уточнюють, що ситуація може змінитися після запуску газопроводу Nord Stream і будівництва потужностей з перевалюванню СПГ у Прибалтиці.

У п`ятницю, 19 листопада, гендиректор Gaz-System Ян ХАДАМ розповів "Ъ", що вже в 2011 році планує надавати третім особам вільні потужності у газопроводі Ямал—Європа. "Наші плани залежать від багатьох чинників — зокрема, в трубі мають бути вільні потужності, — пояснив топ-менеджер. — Зараз час переговорів, місяців через шість можна буде говорити конкретно".

Таким чином, Польща хоче зробити реальністю дію Третього енергопакету ЄС щодо Ямал—Європа, яка дотепер вважалася лише маловірогідною віддаленою перспективою. Наприкінці жовтня віце-прем`єри Росії і Польщі Ігор СЕЧІН і Вальдемар ПАВЛЯК підписали додаткові протоколи до міжурядової угоди двох країн щодо газу. Ці документи стали підсумком двох років газового конфлікту. Москва пообіцяла Польщі поставки додаткових об`ємів газу в 2010-2022 роках, Варшава гарантувала транзит російського газу по Ямал—Європа до 2019 року. Того самого дня "Газпром" і PGNiG підписали доповнення до контракту від 1996 року про транзит газу по Ямал—Європа.

Майже одночасно Europolgaz підписала угоду з Gaz-System про передачу їй функцій оператора газопроводу до 2019 року, на початку листопада польське управління з регулювання у сфері енергетики (URE) продовжило цей термін до 31 грудня 2025 року при збереженні газопроводу у власності Europolgaz ("Газпром" і PGNiG володіють по 48%). Формально домовленості передбачали, як цього вимагає Третій енергопакет, допуск третіх осіб. Але російська сторона вважала це формальністю — всі потужності Ямал—Європа має контрактувати "Газпром".

Проте як тільки Gaz-System вступив у права оператора, як на сайті компанії з`явилася інформація про підготовку зводу єдиних правил недискримінаційного доступу до труби (саме цього вимагав від Польщі єврокомісар з енергетики Гюнтер ОТТІНГЕР). "Звід зумовлюватиме принципи доступу до трубопроводу, способи використовування вільних потужностей і шляху регулювання плати за послуги оператора", — зазначається на сайті Gaz-System. Я.ХАДАМ уточнює, що звід з`явиться на сайті "місяців через два". Після цього його обговорять і відкоригують учасники і акціонери компанії. Ще близько місяця піде на узгодження з URE — і "можна буде запроваджувати".

У "Газпромі" офіційно ситуацію не коментують, однак джерело "Ъ" у монополії висловило здивування позицією Gaz-System і підкреслило, що вільних потужностей в Ямал—Європа на 2011 рік точно не буде.

"Є технічна угода, яка наперед визначає завантаження потужностей, а отже, і наявність вільних потужностей, — відзначає глава East European Gas Analysis Михайло КОРЧЕМКІН. — Зараз умова доступу третіх осіб не має практичного значення, але в майбутньому по газопроводу Ямал—Європа зможе подаватися газ, наприклад, з Інчукалнського ПСГ у Латвії. Це може статися у разі спорудження терміналу ЗПГ у будь-якій з країн Балтії".

Максим ШЕЇН з "Брокеркредитсервісу" уточнює, що вільні потужності можуть з`явитися набагато раніше — після будівництва підводного газопроводу з Росії до Німеччини Nord Stream, оскільки два газопроводи приходять на розташовані поряд німецькі землі. Перша нитка Nord Stream має бути споруджена наприкінці 2011 року, друга — наприкінці 2012 року.