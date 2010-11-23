Як залучити в економіку гроші заробітчан?

У Молдові відбувся офіційний запуск пілотної програми PARE 1+1, спрямованої на стимулювання припливу в економіку країни коштів, зароблених молдавськими трудовими мігрантами.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді, програма передбачає, що за кожен інвестований лей (1 дол. - 11,95 лея) із зароблених за кордоном коштів молдавські гастарбайтери або їх родичі першого ступеня одержуватимуть 1 лей від уряду за умови, що ці кошти підуть на створення або розвиток підприємства з приватним статутним капіталом.

Максимальний розмір гранту, який виділяє уряд Молдові на ці цілі, становить поки що 200 тис. леїв (17 тис. дол.), але в майбутньому може бути збільшений.

Влада також надаватиме трудовим мігрантам всіляку інформаційну, консультаційну підтримку для розвитку власної справи, інформувати, зокрема по дипломатичних і інших каналах про стан справ в економіці, про можливості інвестування.

Мета програми PARE 1+1 - залучення в економіку коштів громадян Молдови, які працюють тимчасово за кордоном, шляхом їх інтеграції в економіку країни, залучення до прямої або непрямої участі в реалізації економічних проектів.

Планується, що реалізація програми PARE 1+1 дасть змогу збільшити об`єм інвестицій в національну економіку, створити і розвивати малі підприємства, зокрема 70% у сільській місцевості, допоможе скороченню безробіття і еміграції.

Програма PARE 1+1 є пілотною. Вона була розроблена з урахуванням практик країн, що пройшли через аналогічні етапи розвитку економіки і реформи, і буде софінансована кількома міжнародними організаціями. Програма впроваджуватиметься в період 2010-2012 рр. Організацією з розвитку сектора малих і середніх підприємств.

За даними Світового банку, перекази молдавських заробітчан становлять близько 25% ВВП країни. Згідно з офіційними даними, за кордоном працюють близько 630 тис. громадян Молдови, проте за неофіційним даним їх кількість перевищила 1 млн. чоловік.

Згідно з соцопитуванням, близько 70% молдавських трудових мігрантів мають намір повернутися із заробітків додому, а 10-15% з них готові вкласти зароблені кошти у власну справу.