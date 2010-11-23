В Європарламенті з'явився проект резолюції з реверансами Януковичу

Група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів пропонує привітати зусилля української влади із встановлення політичної стабільності.

Про це йдеться в проекті резолюції Європарламенту, розміщеному на офіційному сайті організації.

«(Європарламент – УНІАН) вітає зусилля нинішньої правлячої коаліції з відновлення політичної стабільності в Україні, що є основною умовою для консолідації демократії в країні, відзначає, що остаточна політична стабільність може бути досягнута тільки шляхом конституційних змін, які створять чіткий розподіл влади, а також належну систему заборон і противаг між і у виконавчій, законодавчій і судовій гілках влади», - написано в проекті резолюції.

У документі наголошується, що політична стабільність створює необхідні умови для проведення активних і системних реформ у різних секторах української економіки і соціальної сфери. При цьому соціалісти пропонують наголосити, що значні реформи вже були здійснені, зокрема, у вигляді схвалення Податкового кодексу, закону про державні закупівлі, модернізацію енергетичного сектора.

У своєму проекті резолюції соціалісти пропонують відзначити, що останні місцеві вибори 31 жовтня цього року були проведені, в цілому добре з «деякими недоліками». При цьому проект резолюції зазначає, що постійні зміни виборчого законодавства в останню мить перед виборами створює атмосферу непотрібної суперечності.

Крім того, соціалісти пропонують привітати Президент України Віктора ЯНУКОВИЧА за висловлену ним готовність прийняти новий виборчий кодекс країни.

Депутати також пропонують висловити надію на добру волю опозиції до співпраці з урядом і закликати опозиційні партії утримуватися від дій, спрямованих на зрив законодавчої роботи Верховної Ради. У проекті також міститься заклик до партій влади і опозиції разом провести конституційну реформу.

Соціалісти Європарламенту пропонують висловити занепокоєння збільшеною кількістю звинувачень у збільшеному тиску на свободу слова, свободу засобів масової інформації, свободу зборів і закликати владу розслідувати всі рішення про призначення на посади, які могли призвести до конфліктів інтересів. Депутати також пропонують закликати владу утриматися від спроб контролювати ЗМІ і привітати намір створити Суспільне телебачення.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент планує 24 листопада провести дебати щодо ситуації в Україні, а 25 листопада – прийняти резолюцію.

14 жовтня Група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів підписала Меморандум про співпрацю з правлячою в Україні Партією регіонів.