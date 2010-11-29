Результати парламентських виборів у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила підсумкові дані голосування на парламентських виборах 28 листопада 2010 р. після обробки 100% протоколів виборчих дільниць.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в ЦВК, за підсумками виборів до парламенту пройшли чотири партії, при цьому Партія комуністів Молдавії набрала 39,29% голосів виборців (за неї проголосувало 676,3 тис. осіб), Ліберально-демократична партія Молдови одержала 29,38% голосів (505,6 тис. осіб), Демократична партія - 12,72% (218,8 тис. осіб), Ліберальна партія - 9,96% (171,4 тис. осіб).

З урахуванням таких електоральних показників ПКРМ одержить в 101-місному парламенті 42 депутатських мандати, ЛДПМ - 32, ДПМ - 15, ЛП - 12.

Таким чином, у разі об`єднання в новому парламенті партії, що входять до нинішнього правлячого Альянсу за європейську інтеграцію, одержать в цілому 59 мандатів, що дозволить їм сформувати парламентську більшість і затвердити новий уряд. Водночас, для самостійного обрання нового президента в парламенті (для цього потрібний 61 голос) їм не вистачить двох мандатів.