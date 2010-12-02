WikiLeaks: Росію змалювали як "мафіозну державу"

Газета Guardian оприлюднила чергову порцію американських дипломатичних документів, які отримав сайт Wikileaks. Зокрема, газета цитує депешу, відправлену з посольства США в Мадриді, в якій містяться оцінки іспанського судді Хосе Гонсалеса.

Більше десяти років той протистоїть діяльності російської організованої злочинності в Іспанії. З посиланням на тисячі прослуханих телефонних розмов і допитів, суддя стверджує, що Росія практично стала мафіозною державою і неможливо розрізнити, де діє держава, а де – організовані злочинні групи. Міліція, спецслужби і прокуратура перетворили хабарі на паралельну податкову систему, “кришують” злочинні мережі, використовують лідерів злочинного світу для нелегальних операцій, в т.ч. при торгівлі зброєю і відмиванні грошей.

На вершині цієї системи, відомої в Росії як “вертикаль влади”, пише газета, розташований Кремль – основний бенефіціарій вибудованої системи відкатів, хабарів, грошей за заступництво і від сумнівних контрактів. (Тут видання нагадує аналогічний вислів посла США в Москві: "Усе залежить від Кремля… Лужков і багато мерів і губернаторів платять своїм інсайдерам у Кремлі").

Під рівнем Кремля - широкий прошарок високопоставлених чиновників - мерів і губернаторів - які збирають хабарі майже як свої власні податки.

На наступному рівні вниз - ФСБ, МВС і міліція. Вони збирають гроші за покровительство законним і незаконним підприємствам. Кримінальні елементи також перебувають під цим дахом, а "прямі зв`язки уряду Москви із злочинністю... дозволяють деяким стверджувати, що уряд діє більш як клептократія, ніж уряд".

Гонсалес каже, що ФСБ має два шляхи усунення кримінальних лідерів, коли ті відмовляються зробити те, що від них хочуть спецслужби. Перший - вбити. Другий - відправити їх до в`язниці, щоб «ліквідувати його, як конкурента за вплив". Іноді ФСБ відправляє кримінальних лідерів у в`язницю для їх безпеки.

Найбільш удачливі із злочинців можуть врешті-решт потрапити до парламенту. "Влада підтримує відносини з кримінальними лідерами аж до того, що дає їм увійти до політики і таким чином убезпечитися від кримінальних звинувачень", - цю цитату газета також приписує американському послові.

Про можливі зв`язки російської держави і організованої злочинності ходить чимало чуток. Зовсім інша справа – довести подібні твердження, зауважує Бі-бі-сі в повідомленні про цю публікацію в Гардіан. Проте публікація свідчить про "високий інтерес американців до цих питань".

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін чітко сформулював своє ставлення до публікацій в Wikileaks, заявивши, що вони покликані заплямувати російське керівництво.