Визнання Голодомору геноцидом виявилося дражливим для Росії

Експерти називають дуже великою ціну, яку Росія готова “платити” за невизнання іншими країнами Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося на прес-конференції, у ход якої аналізувались матеріали Інтернет-ресурсу WikiLeaks, які стосуються України.

За словами експерта Ігоря СЕМИВОЛОСА, він був вражений тим, наскільки значною для Росії виявилась проблема визнання Голодомору геноцидом українського народу іншими країнами. На його переконання, проблема ставлення Росії до Голодомору полягає у його несприйнятті нинішньою російською владою на ментальному рівні.

Політолог Олександр ПАЛІЙ також наголосив на тому, яку високу ціну Росія готова “платити” за невизнання Голодомору геноцидом. За його словами, це можна пояснити тим, що керівництво Росії бачить свою країну “правонаступником” колишньої радянської імперії і прагне керувати у відповідному стилі.

Як відомо, раніше сайт WikiLeaks оприлюднив матеріали нібито із секретного архіву Державного департаменту США. У цих матеріалах містилися приписувані Президенту Азербайджану висловлювання щодо керівництва сусідніх країн, зокрема Туреччини, Росії та Ірану.

Зокрема, у документах, оприлюднених Wikileaks, йдеться, що нібито "Росія шантажувала президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА і намагалася змусити його не визнавати Голодомор геноцидом українського народу".

Згідно з документами, цю історію начебто розповів сам І.АЛІЄВ британському принцу ЕНДРЮ. "АЛІЄВ отримав документ від президента МЕДВЕДЄВА, в якому зазначено, що якщо Азербайджан визнає більшовицький штучний Голодомор в Україні "геноцидом" в ООН, то ви повинні забути про Нагірний Карабах взагалі", - йдеться у документі.