Євросоюз порадиться з Росією щодо ситуації в Україні
22:21, 03 грудня 2010Світ
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Саміт відбудеться у вівторок
Керівництво Європейського Союзу планує обмінятися думками щодо ситуації в Україні з керівництвом Російської Федерації під час саміту ЄС-Росія, що має відбутися 7 грудня.
Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив представник дипломатичної служби ЄС.
«Є певний вид перезавантаження відносин Україна-Росія, і ми теж зараз ведемо переговори з Україною щодо Угоди про асоціацію. Це буде, швидше, обмін думками про ситуацію в країні», - сказав дипломат.
За його словами, у ЄС є певна стурбованість ситуацією в Україні, однак, зазначив дипломат, ця стурбованість не пов`язана безпосередньо з Росією.
«У кожному разі, це не буде великою темою для обговорення на порядку денному», - додав він.
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