В Естонії демонтували Бронзового солдата: під час безпорядків одна людина загинула

У ніч на п`ятницю за пропозицією урядової кризової комісії естонський уряд ухвалив рішення про демонтаж пам`ятника Воїнові-визволителеві на Тинісмягі в Таллінні, повідомляє РІА Новости.

"До ранку п`ятниці це рішення було виконане і Бронзовий солдат був демонтований і узятий під охорону поліції", - повідомила прес - служба уряду.

Естонська поліція у четвер розігнала захисників Бронзового солдата, які протестували проти рішення влади почати роботи з ексгумації та ідентифікації похованих поряд з пам`ятником останків радянських воїнів.

Під час масових безпорядків у Таллінні в ніч на п`ятницю одна людина загинула і 44 дістали поранення, повідомляє естонська поліція. Поранення також одержали 13 поліцейських.

За попередніми даними, загиблий, на ім’я Дмитро, одержав ножове поранення і помер у лікарні.

Після розгону пікету біля Бронзового солдата окремі групи людей, загальне число яких досягало 500 чоловік, пройшовши центром міста, били скло в будинках, магазинах і автомобілях, перевертали урни і ящики для безкоштовних газет. Вони закидали камінням відділення поліції центральної частини Таллінну і офіс Реформістської партії , головою якої є прем`єр-міністр Естонії Андрус Ансіп.

Поліція застосувала проти людей сльозогінний газ, водомет, а також шумові і світлові гранати.

Фото АР