Білорусь оптимізує схеми поставок нафти

Білорусь має намір використовувати своп-схеми для заміщення поставок нафти з Венесуели.

Про це заявив перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО на засіданні однієї з секцій Всебілоруських народних зборів 6 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі білоруського уряду.

"Я був кілька днів тому у Лондоні, Женеві, розв’язували ці проблеми. І вирішили, підписали відповідні документи, що оптимізуватимемо ще схеми. Будуть так звані своп-схеми", - сказав В.СЕМАШКО.

За його словами, використання своп-схем при поставках нафти дозволить економити 10-11 дол. на кожній тонні нафти.

Водночас перший віце-прем`єр не уточнив подробиці операцій поставки нафти за своп-схемами.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО запропонував Азербайджану організувати поставку нафти на білоруські нафтопереробні заводи. "Ми розглядаємо будь-які варіанти співпраці з Азербайджаном по вуглеводневій сировині. Я маю на увазі поставки до Білорусі азербайджанської нафти за своп-схемою, заміщаючи венесуельську нафту, яка продаватиметься на американському ринку", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

На даний час на два білоруські нафтопереробні заводи надходить нафта з Венесуели, яка транспортується через Україну і Прибалтику.