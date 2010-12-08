Біля берегів Антарктиди зазнав аварії круїзний лайнер Clelia II, на борту якого знаходяться понад 100 туристів і близько 50 членів екіпажу.

Як повідомляє NEWSru, за даними прес-служби ВМФ Аргентини, на допомогу судну вийшов рятувальний чилійський корабель.

"Лайнер Clelia II, який ходить під прапором Мальти, потрапив у шторм в протоці Дрейка. На судні вийшов з ладу основний двигун, що обмежило його маневреність. Удар хвилі розбив один з ілюмінаторів, у трюм потрапила забортна вода", - заявив по телефону представник прес-служби. Проте, за його словами, затоплення теплоходу не загрожує, життя туристів і членів команди поза небезпекою. Тим часом, швидкість вітру в цьому районі на даний момент сягає понад 90 кілометрів за годину.

До місця знаходження лайнера вийшов рятувальний чилійський корабель Lautaro, котрий забезпечує спільне з аргентинцями патрулювання акваторії. Вістове судно ВМФ Аргентини Suboficial Castillo також готове попрямувати до Clelia II, якщо в цьому буде потреба, передає РІА «Новини».

На момент аварії теплохід знаходився за 460 кілометрів на північний захід від Південних Шетландських островів. Йому належало подолати 845 кілометрів до аргентинського порту Ушуайа, звідки він вийшов 30 листопада.

Порт Ушуайа розташований на Вогняній землі за 3 тисячі кілометрів від аргентинської столиці Буенос-Айреса і є найпівденнішим містом на планеті.

Шестипалубний лайнер Clelia II був збудований у 1990 році, його повністю реконструювали в 2009 році. На судні є плавальний басейн, фітнес-центр, джакузі, ресторан, два бари. Третина екіпажу - громадяни України і Латвії. Вартість антарктичної подорожі на теплоході протягом 10 днів становить від 8 тисяч до 18 тисяч доларів залежно від класу каюти.

26 грудня минулого року Clelia II пошкодила гвинт, зачепивши скелястий грунт поблизу острова Петерманн біля берегів Антарктиди. Теплохід благополучно дістався до чилійського порту Пунта Аренас, але в зв`язку з ремонтом наступний круїз довелося відмінити.