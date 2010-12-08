Лукашенко про своїх конкурентів: деяких від тюрми рятував

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пообіцяв після завершення виборів розповісти про те, як рятував від в`язниці одного з кандидатів на пост глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні під час завершального виступу на Всебілоруських народних зборах, оцінюючи можливості альтернативних йому кандидатів на пост глави держави.

"Ви, напевне, почули дуже добре всіх "альтернативних". Я прошу тільки одного... І дуже попрошу засоби масової інформації ось це в ефір не давати. Я хочу сказати про це делегатам. Не хочу, аби мені дорікали в тому, що я веду передвиборчу агітацію і, користуючись становищем, критикую їх. Пам`ятайте лише одне: серед них немає різниці. Вони всі однакові", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас, на його думку, "найчеснішим" кандидатом у Президенти є представник Білоруського народного фронту Григорі КОСТУСЬОВ. "Найчесніший там — це представник БНФ КОСТУСЬОВ. Чи як його там прізвище? Він чесно поводиться. Він розуміє, що супернаціоналізм ми уже пережили. Він уже відійшов. Але, все ж, він дістає "біло-червоно-білий прапор", ставить перед собою "і починає говорити білоруською, розуміючи, що його ніхто не розуміє і не підтримує" (взяті в лапки слова О.ЛУКАШЕНКО вимовив білоруською — УНІАН)... Але це - чесна позиція. Всі решта перелицювалися, переодягнулися, але всі вони з цього кореня. Я їх усіх знаю особисто. Деяких від в`язниці рятував. Скажу після виборів. А сьогодні вони, тицяючи в екран, коли їм дали цю можливість, починають обпльовувати Президента, а з ним й інших", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Після цих слів хтось з присутніх повідомив Президенту про те, що трансляція засідання Всебілоруських народних зборів здійснюється в прямому ефірі. У відповідь на це зауваження О.ЛУКАШЕНКО сказав: "Мені підказують, що у нас прямий ефір? От сказав...", і за цими словами в залі почувся спочатку сміх, а відтак оплески.

Також Президент Білорусі відзначив, що вважає передчасним робити висновки про можливі результати президентських виборів. "Я дуже часто чую, зокрема й від наших західних друзів і опонентів слова про те, що президентська кампанія зрозуміла, результати відомі. Хочу вас вберегти від таких заяв і реляцій. Принаймні, моїх прихильників. Наших прихильників. Не тільки моїх — наших. Ви бачите, що я фактично не веду президентської кампанії. І коли мені люди починають говорити, хоч би де я був, про президентську кампанію, про підтримку, я їх негайно прошу припинити будь-які розмови", - відзначив О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, під час нинішнього виборчого процесу здійснюється не його президентська кампанія. "Я п`ять років вів свою президентську кампанію. До кінця листопада. Тепер це ваша кампанія. Це ви повинні сказати своє слово разом з народом. І найголовніше — захистити те, що ви зробили. А захищати є що. І найстрашніше — коли ми заспокоєні. Самозаспокоєні. Все добре, все й далі буде добре. Будьте пильними, все не так просто. Політична боротьба — це найважча, інколи брудна і невдячна, непередбачувана робота. Тому дивіться, аби крізь розчепірені пальці не витекло все те, що ми з вами зробили за останні роки. Ми не так багато рухалися вперед. Лише 9-10 років. Роки, що передували їм, - ми з вами лише переверталися догори ногами, намагаючись врятувати країну", - вважає О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, чергові вибори Президента Білорусі мають відбутися 19 грудня. На пост глави держави претендує 10 кандидатів, зокрема О.ЛУКАШЕНКО.