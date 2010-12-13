Ватикан закликає не вірити Wikileaks

Прес-служба Ватикану випустила комюніке, в якому підкреслювалося, що тексти Wikileaks, що стосуються ватикано-американських відносин, не можуть бути використані як джерело, що відображає позиції Святого Престолу або цитованих в них представників католицької Церкви, повідомляє РІА “Новости”.

Згідно з оприлюдненими Wikileaks документами деякі співробітники Святого Престолу в бесідах з американськими дипломатами нібито нарікали на непрофесіоналізм ватиканських інформаційних служб, які вже кілька разів під час нинішнього понтифікату Бенедикта XVI завдали шкоди репутації Папи Римського і католицької Церкви.

Політичний оглядач Corriere della Sera стверджує, що така думки "побутує всередині ватиканських стін", а квапливість, з якою Святий Престол дистанціювався від документів WikiLeaks, саме є знаком небажаності внутрішньої критики.

Іншої думки головний редактор ватиканської газети L`Osservatore Romano. Він заявив, що ці документи просто повторюють чутки, які розпускають різні люди "і, перш за все, італійські журналісти".

На думку редактора, цим чуткам, які американські дипломати не перевірили, не варто надавати великого значення. Зокрема, чутки про "кризу влади" у Ватикані безпідставні, а в його розповсюдженні зацікавлені, перш за все ті, хто хоче показати Святий Престол як "неадекватну організацію".

Коментуючи слух про "технологічну відсталість" ватиканських служб, головний редактор L`Osservatore Romano заявив, що "в цілому ватиканські інституції відмінно укомплектовані сучасною технікою".