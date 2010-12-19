У Білорусі проходять вибори Президента

У Білорусі сьогодні проходять вибори Президента.

Як передає ІТАР-ТАРС, вперше в списку претендентів на пост глави держави - відразу 10 кандидатів, зокрема чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО. Він же є фаворитом передвиборчої гонки. Різні білоруські і зарубіжні соціологічні центри заявляють, що саме за О.ЛУКАШЕНКА буде віддано найбільшу кількість голосів: від 38 до 90%.

Серед альтернативних кандидатів, за оцінками соціологів, виборці віддають перевагу трьом опозиціонерам - лідерові громадянської кампанії "Говори правду!" поетові Володимиру НЕКЛЯЄВУ, лідерові громадянської кампанії "Європейська Білорусь", який працював колись заступником глави МЗС Андрію САННИКОВУ і заступникові голови Об`єднаної громадської партії економістові Ярославу РОМАНЧУКУ.

За законодавством країни, вибори вважатимуться такими, що відбулися, якщо в голосуванні візьме участь більше половини громадян Білорусі, включених в списки виборців.

Обраним вважатиметься кандидат, який набрав більше 50% голосів виборців, що взяли участь в голосуванні.

Якщо ніхто з претендентів на вищий державний пост не набере необхідної кількості голосів, то тоді в двотижневий термін буде проведено другий тур голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів.